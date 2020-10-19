Держава виявила операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів

За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 6,4 млрд гривень.

Також за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону.

Економічна правда