Країни ЄС закликають боротися з "фейками" щодо 5G

Більше половини членів ЄС закликали Єврокомісію розробити стратегію боротьби з дезінформацією щодо технології зв’язку 5G, щоб зупинити постійні акти вандалізму щодо нових веж.

Як повідомляє Euractiv, з таким листом до Єврокомісії звернулися 15 країн.

Підписанти звернення - Австрія, Португалія, Люксембург, Чехія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Болгарія, Хорватія Греція та Кіпр. Воно адресоване віцепрезидентам Єврокомісії Маргрет Вестагер та Вері Юровій, а також єврокомісару з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретону.

У листі країни закликають Єврокомісію запустити інформаційну кампанію для боротьби з "теоріями змови" довкола нібито шкідливості технології 5G, що призвело до низки підпалів веж.

За даними телекомунікаційних операторів, лише за період з січня до червня 2020 року сталося більше 140 нападів на вежі 5G, більшість з яких - у Британії та Нідерландах.

Єврокомісію закликають почати вирішувати першопричину проблеми, щоб спротив людей, які повірили дезінформації, не шкодив розгортанню технології найшвидшого зв’язку - на додачу до труднощів, спричинених пандемією коронавірусу.

"Ми спостерігаємо зростаючу активність рухів проти 5G у всьому ЄС… Ми хотіли б наголосити, що акти вандалізму щодо телекомунікаційної інфраструктури, а також зростаюча дезінформація про електромагнітні поля та 5G є загрозою не лише для економіки країн-членів, але й здатності всього ЄС досягнути своїх цілей у цій сфері", - зазначають країни у листі.

Згідно з цілями блоку, до кінця 2020 року перші вежі 5G мають з’явитися принаймні в одному великому місті кожної з країн-членів. Невиконання цієї вимоги буде вважатися порушенням законодавства.

Європейська правда