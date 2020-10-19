Економіка Єврозони скоротиться не на 5%, а на 8-12% – Лагард

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що нові обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, які зараз впроваджуються в країнах Європи, додадуть невизначеності для підприємств та домогосподарств.

Про це повідомляє Reuters.

Нові обмеження щодо повсякденного життя в зоні євро, пов'язані з пандемією коронавірусу, посилюють економічну невизначеність, підкреслюючи необхідність продовження впровадження полегшеної фіскальної та монетарної політики, заявила Лагард.

"Зрозуміло, що як фіскальна підтримка, так і підтримка грошово-кредитною політикою мають залишатися в дії стільки часу, скільки це необхідно", - додала вона.

Тож урядам, на її думку, необхідно продовжувати послаблену фіскальну та монетарну політику.

Економіка єврозони може скоротитися на 8-12% цього року на тлі негативного впливу пандемії коронавірусу COVID-19, заявила Лагард в ході онлайн-виступу на заході для молоді, організованому Європейським парламентом.

Вона зазначила, що "м’який" сценарій прогнозу розвитку економіки протягом 2020 року, згідно з яким зниження ВВП єврозони становитиме 5%, "вже застарів".