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Корбан про Коломойського: Він дуже поганий менеджер

Неділя, 18 жовтня 2020, 17:16
 

Голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан заявив, що його колишній партнер по партії УКРОП Ігор Коломойський є поганим менеджером.

Про це він заявив в інтерв'ю Бабелю.

Він зазначив, що на відміну від Ахметова, який "купує менеджмент, добре платить, вони несуть відповідальність" - у Коломойського - всі керуючі "є як би його внутрішніми партнерами".

За його словами, Коломойський "з них щось віднімає, а у них і так нічого немає - тільки віртуальні частки, які не можна відчути".

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Коломойський

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