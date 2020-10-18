Корбан про Коломойського: Він дуже поганий менеджер

Голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан заявив, що його колишній партнер по партії УКРОП Ігор Коломойський є поганим менеджером.

Про це він заявив в інтерв'ю Бабелю.

Він зазначив, що на відміну від Ахметова, який "купує менеджмент, добре платить, вони несуть відповідальність" - у Коломойського - всі керуючі "є як би його внутрішніми партнерами".

За його словами, Коломойський "з них щось віднімає, а у них і так нічого немає - тільки віртуальні частки, які не можна відчути".