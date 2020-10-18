Харчопром складає майже 20% всього виробництва

Українські продукти харчової промисловості становлять майже 20% всього виробництва.

Про це йдеться на сторінці Кабінету Міністрів в Фейсбуці.

"Харчова промисловість - це запорука нашої продовольчої безпеки. Вона включає понад 40 різних галузей, а це майже 20% всього виробництва України", - йдеться в повідомленні.

В уряді підкреслюють, що незважаючи на традиційність харчової промисловості для України, вона постійно розвивається, підприємці постійно підвищують стандарти і впроваджують інноваційні технології, залучають інвестиції.