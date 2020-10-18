Голова НБУ: Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що український банківський сектор продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії COVID-19.
Про це він заявив у публікації для американського аналітичного центру Atlantic Council, передає Укрінформ.
За його словами, українські банки довели в період пандемії, що цілком здатні відповідати сучасним викликам у сфері капіталу, ліквідності, прибутковості й технологічних інновацій.
Причому найяскравішою рисою стало повернення довіри з боку населення.
"Короткий відтік депозитів, свідками якого всі стали впродовж перших тижнів карантинних обмежень у березні 2020 року, нині вже є далеким спогадом", - зауважив Шевченко.
Зараз, запевнив він, в Україні стрімко зростають вклади населення: "Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній - 5%".
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