У Запоріжжі запрацює новий термінал аеропорту
Субота, 17 жовтня 2020, 16:56
Новий термінал аеропорту Запоріжжя почне приймати рейси з понеділка 19 жовтня.
Про це повідомив мер Володимир Буряк.
"Вже з понеділка новий термінал почне обслуговувати внутрішні рейси, а через кілька днів буде приймати міжнародні", - написав він у facebook.
Пропускна спроможність нового терміналу складе 400 пасажирів на годину.
Нагадуємо:
Будівництво терміналу аеропорту Запоріжжя було завершено ще навесні, але з тих пір нову будівля не приймала рейси, оскільки не було сертифіката для роботи терміналу.
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