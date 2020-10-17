У Запоріжжі запрацює новий термінал аеропорту

Новий термінал аеропорту Запоріжжя почне приймати рейси з понеділка 19 жовтня.

Про це повідомив мер Володимир Буряк.

"Вже з понеділка новий термінал почне обслуговувати внутрішні рейси, а через кілька днів буде приймати міжнародні", - написав він у facebook.

Пропускна спроможність нового терміналу складе 400 пасажирів на годину.

Нагадуємо:

Будівництво терміналу аеропорту Запоріжжя було завершено ще навесні, але з тих пір нову будівля не приймала рейси, оскільки не було сертифіката для роботи терміналу.