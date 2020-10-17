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Завод "Паллада" побудує плавучий причал для ВМС України

Субота, 17 жовтня 2020, 15:20
 

Херсонський завод "Паллада", уклав контракт з Міністерством оборони на будівництво і постачання плавучого причалу для потреб ВМС ЗС України.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, пише ЦТС.

Контракт підписаний на суму 23,5 млн грн.

"Ця подія є надзвичайно важливим для заводу "Паллада", який протягом багатьох років не отримував держзамовлень", - зазначив Гусєв.

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Економічна правда
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