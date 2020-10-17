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Роза Вітрів запустить рейси до Сербії і Північної Македонії

Субота, 17 жовтня 2020, 14:07
 

Авіакомпанія Роза Вітрів відкрила продаж квитків на рейси з київського аеропорту Бориспіль в Сербію і Північну Македонію.

Про це повідомляє avianews.

"З 6 грудня авіакомпанія має намір запустити рейси в Скоп'є, з 7 грудня - в Белград.  Обидва маршрути "Роза Вітрів" буде обслуговувати два рази в тиждень на регіональних 48-місцевих літаках Embraer 145", - повідомляє видання.

З Києва в Скоп'є "Роза Вітрів" планує літати по четвергах і неділях, з Києва в Белград - по понеділках і п'ятницях.  

Квитки на маршрут Київ-Скоп'є авіакомпанія продає за ціною від 7 400 грн в обидва боки, на лінію Київ-Белград - від 7 500 грн туди-назад. У вартість входить перевезення 7 кг ручної поклажі і 23 кг багажу.

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