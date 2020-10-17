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Україна забезпечує продовольством 150 мільйонів людей

Субота, 17 жовтня 2020, 11:45
 

Україна забезпечує продовольчими товарами 150 мільйонів людей в усьому світі.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Ми підраховували - і це було підтверджено джерелами міжнародних розрахунків, - що Україна годує 150 млн населення, при власному населенні трохи більше 40 млн. Можливість збільшити цю цифру вдвічі - це реально досяжно", – сказав Висоцький.

За його словами, Україна може допомогти у розв'язанні проблеми голоду у світі. Для цього країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво та залучення інвестицій. 

Він також зазначив, що в умовах карантинних обмежень в усьому світі  Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: "Вона залишилася надійним партнером у забезпеченні тих країн, які потребують продовольства".

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продовольство

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