Україна забезпечує продовольством 150 мільйонів людей
Україна забезпечує продовольчими товарами 150 мільйонів людей в усьому світі.
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.
"Ми підраховували - і це було підтверджено джерелами міжнародних розрахунків, - що Україна годує 150 млн населення, при власному населенні трохи більше 40 млн. Можливість збільшити цю цифру вдвічі - це реально досяжно", – сказав Висоцький.
За його словами, Україна може допомогти у розв'язанні проблеми голоду у світі. Для цього країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво та залучення інвестицій.
Він також зазначив, що в умовах карантинних обмежень в усьому світі Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: "Вона залишилася надійним партнером у забезпеченні тих країн, які потребують продовольства".
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