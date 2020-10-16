Зеленський: Ми зацікавлені у спільному з Туреччиною виробництві безпілотників

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у спільному з Туреччиною виробництві безпілотників.

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, передає Офіс президента.

"Українська оборонна промисловість по праву славиться своїми традиціями і надійністю. Ми добре знаємо, що таке сучасна війна. Тому, маючи таку базу, абсолютно логічно для нас - України й Туреччини - об'єднувати зусилля.

Наприклад, турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку. Ми бачимо, що це справді гордість вашого ВПК. Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені у спільному виробництві. Тут нема що особливо пояснювати, все просто. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямку, і ми купуємо цю продукцію. Україна своєю чергою виробляє двигуни для дронів. Тож запуск спільного підприємства - природний крок", - сказав Зеленський.

"Що стосується літаків "Антонов", то нам, безумовно, приємний інтерес до цього підприємства. І так само логічно, що й у галузі літакобудування ми з турецькими друзями можемо дуже багато зробити разом", - додав він.

За словами президента, Україна також розраховує на співпрацю з Туреччиною у оборонній промисловості.

"Двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне виробництво корабля класу "корвет"... Потенціал для співпраці величезний", - зазначив Зеленський.

Економічна правда