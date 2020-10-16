Бізнес може не витримати другої хвилі жорсткого локдауну – ЄБА

У бізнесу наразі існують побоювання щодо можливого повторного введення жорстких обмежувальних заходів.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

"Безперечно, збереження здоров’я громадян – головний пріоритет у нинішній ситуації. І наразі в країні вживаються обмежувальні заходи, аби його досягти.

Однак, вже сьогодні очевидно, варто приймати зважені та конструктивні кроки - аби і економіка продовжувала працювати", - підкреслили в Асоціації.

"Велика кількість бізнесу досі тяжко оговтується після першої хвилі локдауну. Однак, повторне його введення змусить підприємців "затягнути пояси" ще сильніше. І якщо для великих компаній це означатиме відмову від розвитку і довготривалу стагнацію, то для малого бізнесу - це питання виживання.

Тож бізнес сподівається, що другий раз жорсткі обмежувальні заходи все ж не буде введено. Адже друга зупинка економіки не принесе якісних наслідків для країни, а, швидше, погіршить і так кризові явища", - заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

За словами організації, варто розглядати кілька шляхів врегулювання ситуації та забезпечувати, наскільки це можливо, баланс здоров'я населення та економічного здоров'я.

"Крім того, вводячи певні правила та обмеження варто докладати зусиль і до якісного контролю за їх дотриманням, в протилежному випадку, правил та обмежень може бути безліч, однак, вони так і не принесуть очікуваних наслідків. А, на жаль, контроль за виконанням правил в нашій країні є дійсно питанням", - додали в ЄБА.

Бізнес закликав уникнути жорсткого локдауну в країні та підходити до прийняття будь-яких рішень в даному контексті з точки зору довгострокового, стратегічного планування.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.

Також змінюється правило щодо дозволеної кількості людей при масових зібраннях:

У "зеленій" зоні пропонується дозволити масові заходи у кількості не більше 50 людей;

У "жовтій зоні" - не більше 30 людей;

У "помаранчевій" зоні - не більше 20 людей.

При цьому по всій території країни діють правила дотримання умов соціальної дистанції у 1,5 м та маскового режиму.

Економічна правда