Арештовані птахофабрики Бахматюка викупили пов’язані з ним фірми - Наші Гроші

Переможцями аукціонів по продажу двох арештованих птахофабрик Олега Бахматюка стали ТОВ "КУА "Євротранс-інвест" і ТОВ "ФК "Фінгарант", повязані з колишнім власником.

Про це пишуть Наші Гроші з посиланням на дані оприлюднені на сайті ДП "СЕТАМ".

"Євротранс-інвест" виграло аукціон на єдиний майновий комплекс птахофабрики "Київська" по пр.Броварський, 99. Стартова ціна складала 126 млн грн. Фірма закінчила торгуватись на позначці 180 млн грн, але у одного з конкурентів була вища особлива ставка (учасники аукціону роблять їх до торгів і вони до кінця залишаються закритими для конкурентів). Відтак зіграла особлива ставка "Євротранс-інвесту" у розмірі 690 млн грн.

Основним власником "КУА "Євротранс-Інвест" є кіпрська компанія "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" Маріоса Лазароу. Ця ж кіпрська фірма раніше була співзасновником ТОВ "Європа-транс лтд" (Івано-Франківьк), іншим співзасновником якого було "Укрлендфармінг плс".

У 2019 році "М.С. Еurора Тrаns Ноldіngs Lімітеd" вийшла зі складу засновників "Європи-транс лтд", єдиним бенефіціаром якої фіційно став Олег Бахматюк. А "М.С. Еurора" виступила позивачем по судовим справам між Національним банком України та банком "Фінансова ініціатива" Бахматюка.

ФК "Фінгарант" виграло аукціон на майновий комплекс птахофабрики у селі Пухівка Броварського району. Тут стартова ціна складала всього 4,97 млн грн, і активні торги завершились на рівні 5,07 млн грн. Після цього заграли особливі ставки учасників і переможцем за 300 млн грн стала фірма "Фінгарант".

Директором ФК "Фінгарант" є івано-франківський адвокат Андрій Сочавський. Ця компанія раніше брала участь у судових спорах за участі "Укрлендфармінгу" і банку "Фінансова ініціатива".

А сам Сочавський у них фігурував як Уповноважена особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у банку "Фінансова ініціатива". Формально бенефіціаром "Фінгаранту" є кіпрська компанія "Мерріхіллс трейдінг лімітед" Євдокії Теочаріду.

Тепер у переможців є 10 днів, щоб заплатити всю суму за обʼєкти. В іншому випадку, вони втратять гарантійні внески (внесок за птахофабрику в Києві складає 6,30 млн грн, за фабрику в Пухівці — 0,25 млн грн.).

А право на покупку майна перейде до наступного учасника торгів. Хто ці наступні учасники – невідомо, оскільки "СЕТАМ" на відміну від "Прозорро.Продажі" не розкриває дані про учасників торгів, а лише вказує назви переможців.

Якщо ці конкуренти також відмовляться від своїх ставок, то тоді зіграють звичайні ставки "Євротранс-інвесту" 180 млн грн і "Фінгаранту" 5 млн грн.

І тоді вони віддадуть державі вищевказані "штрафні" внески на загальну суму 6,55 млн грн., але заплатять за самі фабрики лише 185 млн грн., а не 900 млн грн. як це виходить по особливим ставкам.

Нагадуємо:

У січні 2020 року Національний банк почав процедуру стягнення заставного майна з підконтрольної Олегу Бахматюку "Київської птахофабрики", щоб погасити борг банку Бахматюка "Фінансова ініціатива" за кредитом рефінансування на 2,1 млрд грн.

Загальна заборгованість двох банків Бахматюка "Фінансова ініціатива" та VAB Банку складає 10,6 млрд грн.

Він пропонує реструктуризувати цей борг і виплатити Фонду гарантування вкладів і Нацбанку 8 млрд грн протягом пʼяти років.

У листопаді 2019 року НАБУ затримало сімох підозрюваних у справі VAB Банку. Їм інкримінують змову і заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ.

НАБУ оголосило про підозру бізнесмену Бахматюку , виданого VAB Банку в 2014 році. Бахматюка оголосили в розшук і у травні Вищий антикорупційний суд заочно відправив його під варту.

13 жовтня УП повідомила, що в Офісі генерального прокурора з червня не направляють до Австрії запит на екстрадицію Бахматюка, підозрюваного в заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, підлеглі генпрокурорки Ірини Венедіктової вимагають довести законність розшуку олігарха





