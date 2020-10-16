Аудитори KPMG підготують до приватизації колишній завод "Більшовик"

Фірма KPMG Ukraine перемогла в конкурсі із відбору радника з підготовки до приватизації та продажу 100% статутного капіталу АТ "Перший київський машинобудівний завод" (раніше - "Завод "Більшовик"), приватизацію колишнього заводу "Більшовик" планують провести у 2021 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Фонду держмайна.

"Переможцем стала компанія "КПМГ Україна". Всього було три заявки. КПМГ виграла, так як набрала найбільшу кількість балів. Договір з КПМГ вже підписаний. Готуються документи для узгодження радника з приватизації Кабміном", - заявили у Фонді держмайна.

Конкурс з відбору радника з приватизації був оголошений в серпні поточного року.

Завод, який перебуває у держвласності, наразі в декількох цехах, зокрема, виробляє великогабаритне обладнання, машини та виробничі лінії для гумопереробної, вугільної, хімічної та сільськогосподарської галузей. Завод також здає приміщення в оренду.

У січні-червні 2020 року підприємство отримало майже 6 млн грн чистого збитку проти 8,9 млн грн в першому півріччі 2019 року, чистий дохід зріс на 21,8% - до 59,43 млн грн.