Банк "Хрещатик": Суд cкасував рішення НБУ про ліквідацію, але не повернув банку ліцензію

Шостий апеляційний адмінсуд Києва скасував постанови НБУ про визнання банку "Хрещатик" неплатоспроможним і його ліцензію, на підставі "антиколомойського" закону суд закрив провадження щодо позовних вимог про повернення банку ліцензії.

Про це йдеться у постанові суду від 13 жовтня.

Зазначається, що суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 23 березня 2020 року і частково задовольнив позов ТОВ "Укрфінком" (ексакціонер банку Хрещатик).

Водночас на підставі "антиколомойського" закону суд закрив провадження в частині позовних вимог про повернення банку банківської ліцензії, а також про скасування запису в держреєстрі про припинення банку як юрособи в результаті ліквідації.

Нагадуємо:

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

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Економічна правда