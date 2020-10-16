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США відновлюють польоти над Чорним морем біля окупованого Криму

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 16:52
 

Сполучені Штати відновлюють польоти цивільної авіації над територією України у Чорному морі біля окупованого Криму з 27 жовтня 2020 року.

Джерело: Федеральне авіаційне управління США, "Украерорух", міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Дослівно ФАУ США: "У зв'язку із зміною умов в Україні і зі зниженням ризиків для цивільної авіації США дана поправка не продовжує заборону на польоти в зазначених районах Сімферополя".

Деталі: Строк дії заборони на польоти над окупованою територією завершується 27 жовтня 2020 року.

При цьому США продовжують на рік заборону на польоти над територіями Дніпра. Польоти над повітряним простором над деякими районами Дніпра вважають "небезпечними".

Заборону продовжили до 27 жовтня 2021 року.

В управлінні відзначили, що Україна продемонструвала, що як і раніше вживає необхідні заходи для скорочення ризиків польотної безпеки в зоні повітряної відповідальності Сімферополя.

Згодом в "Украерорусі" уточнили, що йдеться про польоти через повітряний простір над Чорним морем, що знаходяться під відповідальністю України.

Передісторія: 

У 2014 році авіауправління США заборонило польоти цивільної авіації над територіями України, де проводились бойові дії чи відбувалось загострення ситуації.

Українська правда

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США авіа Крим

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