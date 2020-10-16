У держави залишиться 750 тисяч гектарів сільгоспземель – Держгеокадастр

За даними Держгеокадастру, в Україні безпосередньо в Держгеокадастрі залишиться 750 тисяч га землі держвласності сільгосппризначення.

Про це заявив голова відомства Роман Лещенко під час земельного форумі "Земля – народу".

"4 місяці тому я був призначений на посаду голови Держгеокадастру, мені були чітко поставлене завдання лати відповідь на питання, скільки власне державної землі в Україні. І я хочу зараз сказати, що в Україні 10,4 млн га держформи власності сільгосппризначення не існує. Це була брехня. Нас вводили в оману і стверджували, що є ця земля. Насправді її немає.

1,7 млн га землі були передані у комунальну власність у 2018-2019 роках, і сьогодні, підписавши історичний указ, ми передаємо більше 2 млн га землі громадам. Скільки ж в Україні залишається землі держформи власності? За даними Держгеокадастру, після передачі більше 2 млн га землі в Україні безпосередньо в Держгеокадастрі залишається 750 тисяч га землі держвласності сільгосппризначення", - розповів Лещенко.

"Ця земля перебуває на правовому титулі на акті постійного користування. Мова про землі Академії наук, Міністерства оборони, пенітенціарної служби, Міністерства освіти, та колишні державні підприємства Міністерства АПК, які сьогодні передані у Фонд держмайна на приватизацію", - додав він.

"Сьогодні земельний баланс має похибку більше 5 млн га. Де ця земля? Вона знаходиться у приватній власності чиновників, усіх тих людей, які перебували при владі", - підкреслив голова Держгеокадастру.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.

Раніше повідомлялось, що після місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня 2020 року, територіальним громадам передадуть у власність всі землі сільськогосподарського призначення, які мають належати ОТГ, але на сьогодні перебувають у державній власності; це понад 2 млн га земель.

У рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр із 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

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Економічна правда