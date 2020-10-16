"Центренерго" за 9 місяців скоротило чистий збиток у 9 разів

Енергогенеруюча компанія "Центренерго" в січні-вересні 2020 року знизила чистий збиток в 9,1 рази (на 1 млрд 324,517 млн грн) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 163,091 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на звітність компанії.

Повідомляється, що в третьому кварталі вона отримала чистий прибуток 330,035 млн грн проти 290,734 млн грн чистого збитку в липні-вересні 2019 го.

Чистий дохід "Центренерго" за січень-вересень виріс на 36,9% (на 4 млрд 26,699 млн грн) - до 14 млрд 929,164 млн грн, валовий прибуток склав 202,443 млн грн проти 519,59 млн грн валового збитку за дев'ять місяців минулого року.

Як повідомлялося, "Центренерго" в 2019 році отримало чистий збиток 1 млрд 979,54 млн грн проти 499,127 млн грн чистого прибутку в 2018-м.

Чистий дохід генкомпанії в 2019 році збільшився на 4,3% (на 624,43 млн грн) - до 15 млрд 133,26 млн грн.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільних і п'ять - газомазутових) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.