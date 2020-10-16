Всі розділи
Укр / Рус

"Центренерго" за 9 місяців скоротило чистий збиток у 9 разів

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 15:14
 

Енергогенеруюча компанія "Центренерго" в січні-вересні 2020 року знизила чистий збиток в 9,1 рази (на 1 млрд 324,517 млн грн) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 163,091 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на звітність компанії.

Повідомляється, що в третьому кварталі вона отримала чистий прибуток 330,035 млн грн проти 290,734 млн грн чистого збитку в липні-вересні 2019 го.

Чистий дохід "Центренерго" за січень-вересень виріс на 36,9% (на 4 млрд 26,699 млн грн) - до 14 млрд 929,164 млн грн, валовий прибуток склав 202,443 млн грн проти 519,59 млн грн валового збитку за дев'ять місяців минулого року.

Як повідомлялося, "Центренерго" в 2019 році отримало чистий збиток 1 млрд 979,54 млн грн проти 499,127 млн грн чистого прибутку в 2018-м.

Чистий дохід генкомпанії в 2019 році збільшився на 4,3% (на 624,43 млн грн) - до 15 млрд 133,26 млн грн.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільних і п'ять - газомазутових) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Центренерго

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Центренерго" виплатило ДТЕК 79 мільйонів за поставлене вугілля 16 вересня 2020, 12:52
"Центренерго" перерахувало шахті "Надія" 5 мільйонів для виплат зарплати 3 вересня 2020, 12:14
"Центренерго" закрило борги перед держшахтами, сплативши у серпні понад 600 мільйонів 28 серпня 2020, 11:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!