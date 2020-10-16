Rozetka запускає франшизу: як це буде працювати

Інтернет-магазин Rozetka запускає свою франшизу, яка буде поширюватися на точки видачі замовлень, зроблених на маркетплейсі.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на співзасновника консалтингового агентства по створенню франшиз "Франч" Роман Кириловича.

Повідомляється, що на першому етапі Rozetka планує відкрити невелику кількість франчайзингових точок видачі, щоб протестувати формат.

Rozetka наводить такі умови франшизи:

Вкладення - від 688 000 грн.

Чистий прибуток - від 35 000 грн на місяць

Термін окупності - від 15 місяців

Зараз Rozetka шукає партнерів в більш ніж 20 містах України.Інтернет-магазин бере на себе логістику по доставці товарів до вашої точки, навчання нових співробітників, і надає доступ до програмного комплексу Octopus, який використовується в самій "Розетці".

Співпраця між Rozetka і франшизні точками видачі буде виглядати наступним чином:

Клієнт оформлює замовлення на Rozetka;

Rozetka обробляє і підтверджує замовлення;

На складі Rozetka формують замовлення і відправляють на вашу точку;

Ви приймаєте замовлення і переміщуєте його на свій склад;

Ви видаєте замовлення клієнта та отримуєте винагороду.

Як повідомив Кирилович, франчайзингові точки видачі не займатимуться видачею великогабаритних товарів, таких як скутери, холодильники або 100-дюймові телевізори. Обсяг і вага товарів, що видаються буде обмежений.

Основними товарами, які будуть поширюватися через такі точки, стане електроніка, побутова хімія, одяг та інші невеликі товари, що користуються найбільшим попитом.

Нові точки видачі будуть значно меншими, ніж фірмові від "Розетки". Але кожна з них, крім складу, буде обладнана примірочною, щоб купуючи одяг клієнт міг його одягнути і прийняти рішення про покупку.

За словами Кириловича, засновник "Розетки", Владислав Чечоткін вважає, що місткість ринку дозволить Rozetka відкрити 1000 точок видачі, хоча сам Кирилович сподівається на ще більший успіх.