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Мінцифра: усі аеропорти України скоро прийматимуть застосунок "Дія"

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:40
 

У Міністерстві цифрової трансформації очікують, що скоро всі аеропорти України прийматимуть паспорти в мобільному застосунку "Дія".

Про це  повідомив перший заступник міністра відомства Олексій Вискуб, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми завершуємо роботу з аеропортами. Більшість аеропортів активно приймають "Дію". Це і "Бориспіль", і "Жуляни", і Харківський аеропорт, Львівський аеропорт. Завершуємо роботу з аеропортами Дніпра та Івано-Франківська.

У нас поки що там "Дію" не приймають, але ми продовжуємо цю роботу. Очікуйте окремих повідомлень, і скоро всі аеропорти точно працюватимуть із мобільним застосунком", - сказав він під час брифінгу в п'ятницю.

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Економічна правда
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