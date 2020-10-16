Курс валют на 16 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:12
16 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,36 - 28,37 гривні;
Євро – 33,22 - 33,24 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,24 – 28,43 гривні. Євро купують по 32,91 гривні, продають по 33,32 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,31 - 28,38 гривні, євро - 33,02 - 33,21 гривні.
Економічна правда
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