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Курс валют на 16 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:12
 

16 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,36 - 28,37 гривні;

Євро – 33,22 - 33,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,24 – 28,43 гривні. Євро купують по 32,91 гривні, продають по 33,32 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,31 - 28,38 гривні, євро - 33,02 - 33,21 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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