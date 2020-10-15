Європейські ринки акцій впали на новинах про коронавірус
Ринки акцій країн Європи сильно знизилися на торгах 15 жовтня на новинах про нові рекорди поширення коронавірусу і обмежувальні заходи в найбільших економіках ЄС.
Про це свідчать дані торгів.
Розпродаж паперів охопив всі фондові біржі, знизивши зведений індекс EuroStoxx 50 на 2,8%. Німецький DAX впав на 2,95%, британський FTSE100 - на 2%. Падіння в Італії перевищує 3% за індексом FTSE MIB.
Нагадаємо, що в Європі впроваджуються суттєві обмеження, в Парижі вводиться комендантська година, а Лондон переходить на підвищений рівень обмежень. Все це завдати значного удару по економічній активності в четвертому кварталі, кажуть експерти.
Нагадуємо:
Економіка 19-ти країн єврозони в другому кварталі 2020 року впала на 12,1% в щоквартальному вираженні.
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Економічна правда
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