Європейські ринки акцій впали на новинах про коронавірус

Ринки акцій країн Європи сильно знизилися на торгах 15 жовтня на новинах про нові рекорди поширення коронавірусу і обмежувальні заходи в найбільших економіках ЄС.

Про це свідчать дані торгів.

Розпродаж паперів охопив всі фондові біржі, знизивши зведений індекс EuroStoxx 50 на 2,8%. Німецький DAX впав на 2,95%, британський FTSE100 - на 2%. Падіння в Італії перевищує 3% за індексом FTSE MIB.

Нагадаємо, що в Європі впроваджуються суттєві обмеження, в Парижі вводиться комендантська година, а Лондон переходить на підвищений рівень обмежень. Все це завдати значного удару по економічній активності в четвертому кварталі, кажуть експерти.

Нагадуємо:

Економіка 19-ти країн єврозони в другому кварталі 2020 року впала на 12,1% в щоквартальному вираженні.

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Економічна правда





