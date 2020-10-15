Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 59,4%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-серпні 2020 року скоротилося на 59,4% порівняно з січнем-серпнем 2019 року - до 2,399 млрд дол із 5,915 млрд. дол.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за звітний період порівняно з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 6,6% - до $30,843 млрд, імпорт - на 14,6%, до $33,242 млрд.

Держстат уточнив, що в серпні-2020 порівняно з липнем-2020 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 5% - до $4,068 млрд, імпорту - на 1,6%, до $4,462 млрд.

Держстат

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в серпні-2020 також було негативним і становило $393,6 млн, що, однак, краще за показник попереднього місяця ($517,2 млн). Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-серпні поточного року становив 0,93 (у січні-серпні-2019 - 0,85).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції здійснювалися з партнерами з 225 країн світу.