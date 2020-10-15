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Сбербанк Росії відмовився від допікапіталізації української "дочки" на 4,3 мільярда

Четвер, 15 жовтня 2020, 17:09
 

Сбербанк Росії 7 жовтня вирішив відмовитися від запланованої емісії українського дочірнього Сбербанку на 4,3 млрд акцій, яку планував здійснити за рахунок додаткових вкладів на цю сумму. 

Про це повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, відкликане рішення про випуск акцій банк ухвалив 26 червня 2020 року.

Сбербанк (раніше - дочірній банк Сбербанку Росії, до цього - банк "НРБ") заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 жовтня 2020 року Сбербанк за розміром загальних активів (65,904 млрд грн) посідав 9-те місце серед 75 банків, що діяли в Україні.

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