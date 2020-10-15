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Ексголова АМКУ Терентьєв може увійти в наглядову раду "Укрексімбанку"

Четвер, 15 жовтня 2020, 17:05
 

Колишнього голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва номінували до наглядової ради "Укрексімбанку" від Верховної Ради.

Таке рішення ухвалив фінансовий комітет Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рішення підтримав 21 член комітету.

Говорячи про свою роботу на посаді голови АМКУ в 2015-2020 роках, Терентьєв сказав, що комітет "зробив стрибок вперед".

Нагадаємо:

З квітня 2012 року Терентьєв працював в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" на посаді заступника генерального юрисконсульта підприємства, а в 2015 році був призначений главою АМКУ.

3 липня 2020 року Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

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Укрексімбанк АМКУ

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