Вільна економічна зона на Донбасі може створити внутрішній офшор - екс в.о міністра економіки

Ідея введення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі загрожує створенням внутрішнього офшору, вона не знімає необхідність системних реформ і поліпшення інвестиційного клімату у всій країні.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив екс-перший заступник міністра економіки та керівник із політичних питань Київської школи економіки (КШЕ) Павло Кухта.

"Якщо не будуть проведені системні реформи в Україні загалом, інвестиції не прийдуть ні до країни, ні на Донбас, безвідносно до цієї вільної економічної зони. А без цього втрачається весь сенс зниження податків і полегшеного регулювання в рамках такої зони", - сказав він.

"Україна вже має досвід вільних економічних зон. Зокрема, на Донбасі насамперед десь 10 років тому. Було більше проблем, ніж ефекту. Це фактично створило внутрішній офшор, було величезне ухилення від податків. Причому з відтінком криміналу. Були нерівні умови для бізнесу, а реальних додаткових інвестицій це не принесло", - додав екс-заступник міністра.

Він нагадав, що за індексом економічної свободи Україна посідає 134-те місце у світі.

"Інвестклімат у всій країні поганий. І вирішити цю проблему в окремому регіоні за допомогою інструменту ВЕЗ неможливо. Це не спрацює", - переконаний Кухта.

Він також зазначив, що при системних реформах ефект від такого інструменту може бути, однак на сьогодні ідея не матиме ефекту.

"Окреме запитання - навіщо ставити це запитання людям на всеукраїнському опитуванні, які не є експертами. Це запитання для фахівців, а не для широкого загалу", - додав Кухта.