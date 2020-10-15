"Ідея Банк" оштрафували на 4 мільйона через рекламу кредитів "під 0%"

Антимонопольний комітет оштрафував "Ідея Банк" на 4 мільйона гривень через те що банк "забув" вказати додаткові відомості про кредит та реальну ставку під час рекламної кампанії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Антимонопольники" встановили, що банк на постійній основі поширював рекламу своїх акційних пропозицій "Ідеальна 30" щодня ідеальний кредит під повний 0%" та "Чорна п’ятниця ціни навпіл -50% розпродаж кредитів".

"Реклама інформувала громадян про видачу кредитів під "0%" та про "розпродаж" кредитів зі знижкою -50%.

..Однак відповідна рекламна інформація під час перевірки виявилася далекою від реальності. Адже відсоткова ставка за кредитами становить 0,001% річних. Більше того, клієнту потрібно окремо платити щомісячні комісії за обслуговування, за відкриття пакету послуг та обов’язковий страховий внесок", - заявляют в АМКУ.

Також зазначається, що банк в рекламі "забув" вказати максимальну суму, на яку може бути виданий кредит, реальну річну процентну ставку, максимальний строк, на який видається кредит. У АМКУ заявляють, що ця інформація є обов’язковою для оприлюднення, і вона могла значною мірою вплинути на наміри потенційних клієнтів отримати кредит.

Це підтвердило і опитування потенційних споживачів банківських послуг, а також банків-конкурентів.

Банки-конкуренти наголосили, що фінустанови зобов’язані в інформації про кредити вказувати всі витрати на отримання кредиту та подальші витрати на його повернення включно з нарахованими відсотками та комісіями.





