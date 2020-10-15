Після місцевих виборів ОТГ отримають більше 2 мільйонів гектарів сільгоспземель – Петрашко

З 26 жовтня усі об'єднані територіальні громади поступово отримають у комунальну власність понад 2 млн гп земель, з яких майже 1 млн га вільних земель.

Про це у коментарі, наданому ЕП, заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

"Саме люди на місцях найкраще знають як ефективно використовувати земельний ресурс, розвивати регіон, наповнювати місцеві бюджети та створювати нові стандарти життя.

Для успішної реалізації земельної реформи ми до кінця року очікуємо на прийняття важливих законопроєктів - 2194 і 2195, спрямованих на дерегуляцію у сфері земельних відносин та запровадження електронних аукціонів. Важливо, що фермери залишаються у фокусі земельної реформи та мають пільгові умови для доступу до земель", - сказав він.

За словами міністра, уряд продовжує системну підтримку аграрної галузі, концентруючи її на найбільш важливих галузях.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.

Раніше повідомлялось, що після місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня 2020 року, територіальним громадам передадуть у власність всі землі сільськогосподарського призначення, які мають належати ОТГ, але на сьогодні перебувають у державній власності; це понад 2 млн га земель.

У рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр із 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

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Економічна правда