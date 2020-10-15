У МВФ оцінили світові збитки від коронакризи в 30 трильйонів доларів

У МВФ заявили, що орієнтовні збитки для глобальної економіки від пандемії коронавірусу можуть сягнути 28 трлн доларів у вигляді втраченого ВВП протягом наступних 5 років.

Проце заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва на щорічній зустрічі із Світовим банком, передає FinClub.

"Протягом наступних п'яти років криза, за наявними оцінками, може обійтися у 28 трлн доларів втраченого валового внутрішнього продукту", - підкреслила Георгієва.

За її словами, за 9 місяців різко зросли показники безробіття, бідності та суттєво підвищився ризик для економік країн з низьким доходом.

"Ми очікуємо падіння показників економічного зростання до мінус 4,4% цього року. Попри те, що в наших прогнозах є величезна доля невизначеності, ми все ж передбачаємо часткове й нерівномірне відновлення в 2021 році", - додала вона.

У МВФ також очікують глобального економічного зростання у 2021 році на рівні 5,2%.

"У нас як і раніше є значні ресурси з нашого кредитного потенціалу в 1 трлн доларів, щоб підтримати країни-члени. Ми надали фінансування 81 країні. Ми зупинили виплату боргів для найбідніших країн-членів і мобілізували 21 млрд доларів для кредитування на безвідсотковій основі", - зазначила Георгієва.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз падіння світової економіки у 2020 року до 4,9% із 3%, у першій половині року пандемія коронавірусу мала більш негативний вплив на економічну активність, ніж прогнозувалось раніше.