У Google Play Store новий рекорд встановлень додатків, але Apple все одно заробила більше

У минулому кварталі в Google Play зафіксовано 28,3 млрд встановлень додатків, що є новим рекордом. Для App Store ця цифра є втричі меншою.

Про це повідомляється в звіті Sensor Tower, передає ITC.

Результати Google на 31% більші, ніж в аналогічному періоді 2019 року.

App Store має за аналогічний період (8,2 млрд) - на кожну установку на iOS приходиться три установки на Android.

За перші дев'ять місяців цього року сумарне число установок в Google Play становить 80,6 млрд євро проти 26,6 млрд у App Store.

Найпопулярнішою категорією в каталозі Google Play є "Ігри" - 13,49% від загального числа установок. Слідом ідуть категорії "Освіта" і "Бізнес" з частками 9,11% і 6,95%.

Також у звіті йдеться, що Google Play продовжує з великим відривом лідирувати за розміром каталогу - більше 2,7 млн додатків проти 1,82 млн у App Store.

У минулому кварталі число додатків в Google Play зросло на 5,85% в квартальному вираженні, тоді як каталог App Store скоротився на 1,2%. Для порівняння, в Windows Store і Amazon Store налічується 669 тис. І 450 тис. Додатків.

Якщо ж говорити про покупках, за даними Statista, в App Store за квартал було витрачено 19 млрд доларів, а в Play Store майже вдвічі менше - 10,3 млрд доларів.