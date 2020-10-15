У Google Play Store новий рекорд встановлень додатків, але Apple все одно заробила більше
У минулому кварталі в Google Play зафіксовано 28,3 млрд встановлень додатків, що є новим рекордом. Для App Store ця цифра є втричі меншою.
Про це повідомляється в звіті Sensor Tower, передає ITC.
Результати Google на 31% більші, ніж в аналогічному періоді 2019 року.
App Store має за аналогічний період (8,2 млрд) - на кожну установку на iOS приходиться три установки на Android.
За перші дев'ять місяців цього року сумарне число установок в Google Play становить 80,6 млрд євро проти 26,6 млрд у App Store.
Найпопулярнішою категорією в каталозі Google Play є "Ігри" - 13,49% від загального числа установок. Слідом ідуть категорії "Освіта" і "Бізнес" з частками 9,11% і 6,95%.
Також у звіті йдеться, що Google Play продовжує з великим відривом лідирувати за розміром каталогу - більше 2,7 млн додатків проти 1,82 млн у App Store.
У минулому кварталі число додатків в Google Play зросло на 5,85% в квартальному вираженні, тоді як каталог App Store скоротився на 1,2%. Для порівняння, в Windows Store і Amazon Store налічується 669 тис. І 450 тис. Додатків.
Якщо ж говорити про покупках, за даними Statista, в App Store за квартал було витрачено 19 млрд доларів, а в Play Store майже вдвічі менше - 10,3 млрд доларів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua