Wizz Air скасовує більше 20 рейсів із міст України на листопад
Угорська авіакомпанія-лоукост Wizz Air скасувала більше 20 рейсів з міст України у листопаді та перенесла відновлення цих напрямків на початок грудня.
Про це повідомляє Lowcostavia з посиланням на дані системи бронювання перевізника.
Зокрема, із Києва у листопаді скасовані рейси в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллінн, Катовіце, Лісабон, Братиславу та частково в Будапешт.
При цьому, зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовано по три-п'ять напрямків.
Перелік рейсів Wizz Air, скасованих у листопаді:
- Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня
- Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня
- Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня
- Київ – Рига скасовано до 5 грудня
- Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня
- Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня
- Київ – Братислава скасовано до 6 грудня
- Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада
- Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня
- Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня
- Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня
- Львів – Братислава скасовано до 5 грудня
- Харків – Мілан скасовано до 19 грудня
- Харків – Відень скасовано до 4 грудня
- Харків – Берлін скасовано до 4 грудня
- Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня
- Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня
- Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня
- Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня
- Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня
- Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня
- Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня
- Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня
- Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня
"Перелічені рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування. Загалом скасування торкнулося двадцяти чотирьох напрямків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що клієнти Wizz Air можуть переоформити бронювання на інший рейс з датою відправлення, яка буде за 14 днів до, чи максимум через 60 днів після запланованої дати рейсу.
Також можна надіслати запит на відшкодування у формі кредиту на рахунок облікового запису WIZZ у розмірі 120%. Сума надійде одразу після завантаження запиту й буде доступною впродовж двох років.
Замість кредиту WIZZ можна подати запит на відшкодування 100% вартості на банківську картку, з якої було здійснено платіж.
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