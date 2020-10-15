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Wizz Air скасовує більше 20 рейсів із міст України на листопад

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:56
 

Угорська авіакомпанія-лоукост Wizz Air скасувала більше 20 рейсів з міст України у листопаді та перенесла відновлення цих напрямків на початок грудня.

Про це повідомляє Lowcostavia з посиланням на дані системи бронювання перевізника.

Зокрема, із Києва у листопаді скасовані рейси в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллінн, Катовіце, Лісабон, Братиславу та частково в Будапешт.

При цьому, зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовано по три-п'ять напрямків.

Перелік рейсів Wizz Air, скасованих у листопаді:

  • Київ – Зальцбург скасовано до 19 грудня
  • Київ – Таллінн скасовано до 4 грудня
  • Київ – Ларнака скасовано до 6 грудня
  • Київ – Рига скасовано до 5 грудня
  • Київ – Катовіце скасовано до 6 грудня
  • Київ – Лісабон скасовано до 4 грудня
  • Київ – Братислава скасовано до 6 грудня
  • Київ – Будапешт скасовано до 10 листопада
  • Львів – Вільнюс скасовано до 4 грудня
  • Львів – Лісабон скасовано до 6 грудня
  • Львів – Таллінн скасовано до 5 грудня
  • Львів – Братислава скасовано до 5 грудня
  • Харків – Мілан скасовано до 19 грудня
  • Харків – Відень скасовано до 4 грудня
  • Харків – Берлін скасовано до 4 грудня
  • Харків – Дортмунд скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Берлін скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Вроцлав скасовано до 5 грудня
  • Одеса – Гданськ скасовано до 5 грудня
  • Одеса – Катовіце скасовано до 4 грудня
  • Одеса – Братислава скасовано до 6 грудня
  • Запоріжжя – Вроцлав скасовано до 4 грудня
  • Запоріжжя – Гданськ скасовано до 5 грудня
  • Запоріжжя – Краків скасовано до 6 грудня

"Перелічені рейси вже недоступні для бронювання, пасажирам надходять листи про скасування. Загалом скасування торкнулося двадцяти чотирьох напрямків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клієнти Wizz Air можуть переоформити бронювання на інший рейс з датою відправлення, яка буде за 14 днів до, чи максимум через 60 днів після запланованої дати рейсу.

Також можна надіслати запит на відшкодування у формі кредиту на рахунок облікового запису WIZZ у розмірі 120%. Сума надійде одразу після завантаження запиту й буде доступною впродовж двох років.

Замість кредиту WIZZ можна подати запит на відшкодування 100% вартості на банківську картку, з якої було здійснено платіж.

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авіа Wizz Air

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