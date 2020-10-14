У цьому році Україна виробить менше картоплі та овочів

Валове виробництво картоплі у 2020 році очікується на рівні 20 млн тонн, овочів - на рівні 9 млн тонн проти 20,3 млн тонн і 9,7 млн тонн відповідно у 2019 році (дані Державної служби статистики).

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

На розгляд Кабінету Міністрів направлено дві концепції Мінекономіки: концепцію програми розвитку промислового картоплярства на 2021-2025 роки та концепцію розвитку овочівництва до 2025 року, які згодом будуть винесені на засідання уряду.

Під час зустрічі робочої групи з розвитку картоплярства та овочівництва у вівторок також обговорювалася можливість впровадження пілотного проекту зі зрошення на польових посадках картоплі на Чернігівщині.

"У 2021 році передбачається впровадження державної фінансової підтримки на встановлення систем крапельного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт. Також буде впроваджено окрему програму з підтримки галузі картоплярства в Україні", - зазначив Висоцький.