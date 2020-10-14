В Україні зростуть ціни на цукор - прогноз

Ціни на цукор на внутрішньому ринку після різкого підвищення тижнем раніше трохи відкотилися, проте цукор на внутрішньому ринку буде дорожчати.

Про це заявив заступник гендиректора з економічних питань A’SPIK group Дмитро Панчук повідомляє agronews.

Як зазначається, представники цукрових заводів прогнозують підвищення оптових цін на початку 2021 року до 15-16 тис. грн / т (з ПДВ).

Дмитро Панчук пояснив, що однією з основних причин зростання цін на цукор стала нижча, ніж очікувалося, врожайність цукрових буряків – 400 ц / га замість 500 ц / га.

Крім того, за його словами, цукристість буряка також нижче прогнозованих показників. Зростанню цін сприяє і активізація сегмента експорту.

"Активізувалися покупці з багатьох ринків СНД", – сказав Панчук, додавши, що 100 тис. тонн цукру було законтрактовано ще навесні по форварду і найближчим часом цей експортний контракт цукрові заводи також почнуть виконувати.

Панчук вказав, що цінова ситуація на ринку цукру навесні-влітку 2021 буде залежати від того, які площі будуть засіяні цукровими буряками.

Крім того зазначається, що цукрові заводи притримують товар, накопичуючи його на складі в очікуванні більш вигідних цін.