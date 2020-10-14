Кличко просить Раду перерахувати тариф на газ

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту щодо ухвалення законопроекту, який дозволить зменшити тариф на газ.

Про це він заявив під час онлайн прес-конференції повідомляє пресслужба мера.

"Я звертаюсь до депутатів парламенту невідкладно винести на розгляд та ухвалити законопроект №2458. Він дозволить теплопостачальним підприємствам України застосовувати нижчу ціну на газ. Та встановлювати нижчі ціни на тепло і гарячу воду для населення. І кияни, і жителі інших міст України повинні сплачувати реальну - нижчу ціну за послуги", - підкреслив Кличко.

Він наголосив, що минулого опалювального сезону, за постановою уряду, діяла так звана газова знижка на природний газ для теплопостачальних підприємств України, завдяки якій кияни зекономили 1,5 мільярда гривень.

Аналогічного рішення, яке б стосувалось цього опалювального сезону, уряд не ухвалив.

"Більше того, парламент не спромігся за цей час ухвалити законопроект, що дав би можливість застосовувати актуальну ціну газу. – Що на 35% нижча, ніж та, за якою рахували тарифи в 2018-му", - наголосив Кличко.