Міненергетики обрало дві шахти для трансформації вугільних мономіст
Міністерство енергетики попередньо обрало дві шахти (на заході і на сході України), де реалізують пілотні проєкти трансформації вугільних мономіст.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Мова йде про шахту "Великомостівська", яка розташована в місті Червоноград та потенційно може стати потужним туристичним кластером, та шахту "5/6", розташована в м. Мирноград, яка має потенціал технологічного кластеру.
Проєкти виконуватимуться спільно з міжнародною агенцією GiZ.
Взагалі Міністерство запропонувало партнерам проєкту - німецькому уряду 6 шахт для пілотних проєктів: по три шахти на сході та заході, це шахти державної форми власності, які готуються до ліквідації.
Кожна із запропонованих шахт є унікальною, процес їх трансформації потребуватиме значних зусиль. Метою всіх пілотних проєктів буде не лише вирішити проблеми конкретної території, але й створити досвід, який легко передається.
Усі пілотні проєкти будуть впроваджуватися за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших.
Для обрання учасників проведуть глибинний аналіз економічних, екологічних та соціально-політичних чинників.
Відбір відбуватиметься за такими критеріями:
- Економічні наслідки
- Соціальні наслідки
- Наслідки для навколишнього середовища
- Місцева політична ситуація
- Можливості для формування кластерів (технологічних, туристичних)
- Стан шахти
Оцінка дозволить на етапі підготовки пілотних проєктів передбачити потенційні проблеми та передбачити заходи для їх мінімізації. Значну увагу буде приділено саме соціально-економічним реаліям регіону, де розміщена шахта.
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