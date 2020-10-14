Міненергетики обрало дві шахти для трансформації вугільних мономіст

Міністерство енергетики попередньо обрало дві шахти (на заході і на сході України), де реалізують пілотні проєкти трансформації вугільних мономіст.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мова йде про шахту "Великомостівська", яка розташована в місті Червоноград та потенційно може стати потужним туристичним кластером, та шахту "5/6", розташована в м. Мирноград, яка має потенціал технологічного кластеру.

Проєкти виконуватимуться спільно з міжнародною агенцією GiZ.

Взагалі Міністерство запропонувало партнерам проєкту - німецькому уряду 6 шахт для пілотних проєктів: по три шахти на сході та заході, це шахти державної форми власності, які готуються до ліквідації.

Кожна із запропонованих шахт є унікальною, процес їх трансформації потребуватиме значних зусиль. Метою всіх пілотних проєктів буде не лише вирішити проблеми конкретної території, але й створити досвід, який легко передається.

Усі пілотні проєкти будуть впроваджуватися за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших.

Для обрання учасників проведуть глибинний аналіз економічних, екологічних та соціально-політичних чинників.

Відбір відбуватиметься за такими критеріями:

Економічні наслідки

Соціальні наслідки

Наслідки для навколишнього середовища

Місцева політична ситуація

Можливості для формування кластерів (технологічних, туристичних)

Стан шахти

Оцінка дозволить на етапі підготовки пілотних проєктів передбачити потенційні проблеми та передбачити заходи для їх мінімізації. Значну увагу буде приділено саме соціально-економічним реаліям регіону, де розміщена шахта.