"Львів" вперше випередив "Жуляни": результати українських аеропортів за 2020 рік
Українські аеропорти за 9 місяців 2020 року обслужили 6 млн 857,5 тис. пасажирів, що на 62,9% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє avianews.com з посиланням на Державіаслужбу України.
З них міжнародними рейсами скористалися 6 млн. 63,6 тис. осіб, внутрішніми - 793,9 тис. осіб.
У число п'яти найбільших аеропортів України як і раніше входять Бориспіль, Жуляни, Львів, Одеса та Харків, однак криза змінила їх місця в загальному рейтингу.
Так за підсумками січня-вересня 2020 року другу рядок слідом за Борисполем вперше зайняв аеропорт Львів, який відсунув київський аеропорт на третю позицію.
Пасажиропотік 5 найбільших українських аеропортів за 9 місяців 2020 року:
- Аеропорт Бориспіль: 4 млн. 58,2 тис. (-65,1%)
- Аеропорт Львів: 702,6 тис. (-58%)
- Аеропорт "Київ" (Жуляни): 600,6 тис. (-70,1%)
- Аеропорт Одеса: 555,5 тис. (-55%)
- Аеропорт Харків: 514,1 тис. (-47%)
За підсумками вересня 2020 року лідери змінилися. Перше і друге місце як і раніше за Борисполем і Львовом, проте на третє місце вирвався Харків. Одеса виявилася на четвертому місці, а Жуляни замикають п'ятірку найбільших аеропортів країни за пасажиропотоком.
Пасажиропотік 5 найбільших українських аеропортів у вересні 2020 року:
- Аеропорт Бориспіль: 554,5 тис. (-66,4%)
- Аеропорт Львів: 117,4 тис. (-48,1%)
- Аеропорт Харків: 90 тис. (-39%)
- Аеропорт Одеса: 71,9 тис. (-60%)
- Аеропорт "Київ" (Жуляни): 51,1 тис. (-66,8%)
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