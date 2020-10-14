Boeing не отримав жодного замовлення у вересні

Американський авіаконцерн Boeing Co. (SPB: BA) не отримав жодного нового замовлення у вересні й поставив клієнтам лише 11 літаків.

Про це повідомляє Інтерфакс

Boeing передав клієнтам сім літаків 787 Dreamliner - на три одиниці більше, ніж у серпні, вантажні літаки 747, 777 і 767 - по одній одиниці, і військовий літак 737, ідеться в повідомленні компанії.

Boeing і європейський авіабудівний концерн Airbus скорочують виробництво літаків і робочі місця у відповідь на різке падіння попиту на авіаперевезення в умовах пандемії COVID-19.

Минулого тижня Boeing знизив прогноз попиту на цивільні літаки на найближчі 10 років, відзначивши невизначеність щодо перспектив відновлення ринку пасажирських авіаперевезень.

Boeing, імовірно, отримає дозвіл регуляторів на відновлення польотів літаків 737 MAX до кінця поточного року, пише The Wall Street Journal. Проте за той період, упродовж якого польоти було призупинено, авіакомпанії скасували замовлення на сотні літаків 737 MAX, і багато замовлень було урізано.

Як повідомлялося, польоти літаків Boeing 737 MAX було призупинено в усьому світі у березні 2019 року після двох авіакатастроф. У березні минулого року під час аварії літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 людей. У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air стали людей.

Деякі авіакомпанії, зокрема United Airlines Holdings(SPB: UAL) Inc. і Delta Air Lines(SPB: DAL) Inc., продовжують купувати нові літаки, незважаючи на різке зниження попиту на пасажирські авіаперевезення, щоб залучити кошти за рахунок подальшого продажу їх лізинговим компаніям.

Замовлення на три літаки MAX було скасовано минулого місяця, йдеться в повідомленні Boeing. Портфель замовлень Boeing на кінець вересня становив 4,325 тис. літаків, зокрема 3,403 тис. літаків MAX.