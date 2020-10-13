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Apple презентував розумну колонку HomePod mini

Вівторок, 13 жовтня 2020, 20:19
 

Компанія Apple презентувала розумну колонку HomePod mini.

Про це повідомили на презентації Apple.

Розумна колонка HomePod mini має чіп S5 та забезпечує звук на 360 градусів. Дві HomePod Mini автоматично створюють стереозвук.

Ультраширокосмуговий чіп U1 розуміє, коли iPhone поруч. Музика "перетікає" від однієї колонки до іншої, в залежності від того, до якої з них найближче iPhone.

Колонка оснащена сервісом Siri, також через неї можна керувати системою "розумний дім".

Нова функція Homepod Intercom працюватиме з iPhone, щоб одночасно спілкуватися з усіма членами родини через колонки та телефони.

Замовлення стартують 6 листопада, колонка стане доступна з 16 листопада. 

Ціна 99 доларів.

Економічна правда

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