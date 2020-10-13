Українські АЕС постачатимуть енергію для міжнародної блокчейн-компанії 

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НАЕК "Енергоатом" та найбільша блокчейн-компанія за межами Китаю, Bitfury Holding B.V. домовилися створити дата-центри на територіях АЕС України із загальним енергоспоживанням до 2ГВт.

Відповідний меморандум підписали 13 жовтня повідомляє пресслужба держкомпанії.

Як зазначається в Меморандумі, його метою є збереження або збільшення обсягів виробництва електроенергії атомною генерацією України та відновлення балансу виробництва/споживання електроенергії в країні.

Серед передумов підписання документа сторони зазначили швидке зростання індустрії послуг центрів обробки даних як галузі, в якій знаходять своє впровадження найновіші апаратні технології та яка дозволяє консолідувати інформаційні ресурси і скоротити сукупні витрати на володіння ІТ-інфраструктурою.

В документі прогнозується, що загальне енергоспоживання проєкту може сягати 2 ГВт.

Коментуючи підписання Меморандуму, Петро Котін підкреслив, що співпраця між Енергоатомом та Bitfury Holding дозволить вирішити одну з найгостріших проблем галузі – обмеження видачі електроенергії з АЕС України.

"Дякую усім фахівцям Енергоатома та Bitfury Holding, які долучилися до підготовки Меморандуму та довели перший етап співробітництва між компаніями до логічного завершення. Це початок великої та складної роботи, яка дозволить вирішити низку стратегічних завдань як для Енергоатома, так і для України загалом", – наголосив керівник НАЕК.

Довідково.

Bitfury - багатопрофільна блокчейн-компанія, найбільша за межами Китаю промисловий майнер, розробник програмного і апаратного забезпечення для роботи з блокчейном.

Офіси компанії розташовані в Сан-Франциско, Вашингтоні, округ Колумбія, Гонконгу, Лондоні і Амстердамі, дата-центри - в ісландській громаді Рейкьянесбайр і грузинських містах Горі та Тбілісі.

Засновником компанії є уродженець Латвії Валерій Вавилов.