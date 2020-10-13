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Нацбанк визначив офіційний курс на 15 жовтня

Вівторок, 13 жовтня 2020, 19:27
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 жовтня на рівні 28,31 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,39 грн (на 13 жовтня - 33,34 гривні).

Нагадуємо:

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Економічна правда

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