Нацбанк визначив офіційний курс на 15 жовтня
Вівторок, 13 жовтня 2020, 19:27
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 жовтня на рівні 28,31 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,39 грн (на 13 жовтня - 33,34 гривні).
Нагадуємо:
13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
13 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.
Економічна правда
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