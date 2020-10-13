Гривня на закритті міжбанку ослабла

13 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,33 - 28,35 гривні;

Євро – 33,30 - 33,32 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,40 гривні. Євро купують по 33,07 гривні, продають по 33,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,29 - 28,34 гривні, євро - 33,22 - 33,31 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 жовтня на рівні 28,25 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 12 жовтня - 33,28 гривні).

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Економічна правда