Держпідприємство Мін'юсту планує створити власну ІТ-команду, щоб відмовитись від підрядників

Держпідприємство "НАІС" (Національні інформаційні системи), яке займається обслуговуванням реєстрів Мін'юсту, ухвалило рішення створити на підприємстві штат розробників програмного забезпечення, щоб поступово відмовитися від послуг сторонніх компаній.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми проаналізували результати співпраці зі сторонніми розробниками реєстрів, особливо на прикладі реагування на претензії до роботи реєстрів останні місяці, і вони мають критичні недоліки.

По-перше, це швидкість та якість розробки програмного забезпечення. Ми відповідаємо перед суспільством за якісну роботу реєстрів, водночас у НАІСу немає інструментів для оперативного вирішення проблемних питань", - зазначив генеральний директор ДП "НАІС" Олексій Бережний.

За його словами, інша, але не менш важлива проблема - залежність держави від компаній, що розробляли реєстри та займаються їх підтримкою.

"Де-юре реєстри належать державі, але де-факто - ніхто сторонній не може прийти і просто так замінити поточних підрядників-розробників ПЗ. Ніхто не буде підтримувати і оновлювати систему, яка розроблена на чужій платформі. Це дуже важкий процес навіть за умови бездоганно сформованої технічної документації.

В результаті, залежність від конкретних підрядників заважає ефективній роботі як підприємства, так і реєстрів в цілому", - пояснив Бережний.

Зазначається, що оновлена структура ДП "НАІС" дає змогу сформувати повний цикл розробки ПЗ - від архітектора, бекенд- та фронтенд-девелоперів до тестувальників.

За словами Бережного, новий підхід у роботі дозволить підприємству позбутися залежності держави від сторонніх розробників ПЗ, забезпечить якість продукту та подальший контроль його роботи і зекономить державні кошти завдяки поступової відмови від закупівлі послуг з розробки.

"ДП "НАІС" вже розпочало пошук спеціалістів, які в подальшому розроблятимуть нові реєстри власними силами. Паралельно продовжуватиметься поступова передача підтримки старих реєстрів працівникам підприємства для їх подальшого обслуговування та оновлення", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда