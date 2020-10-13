Влада РФ зняла заборону на експорт бітуму і мастил в Україні

Уряд РФ розширив перелік нафтопродуктів, дозволених до експорту в Україну.

Відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації передає Інтерфакс.

Вилучення з заборони на експорт нафтопродуктів в Україну торкнулися мастил, нафтового бітуму, бітумних сумішей на основі природного асфальту або природного бітуму та інших залишків від переробки нафти і нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід.

Ці види нафтопродуктів були включені в перелік товарів, вивезення яких дозволяється на підставі дозволів, які видаються Мінекономрозвитку.

В середині квітня 2019 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка розширює заборону на імпорт ряду товарів з України і вводить заборону на експорт нафти і нафтопродуктів в Україну, а також обмежує експорт вугілля.

При цьому постановою визначено перелік товарів, які з 1 червня поточного року можна вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів (їх видає Мінекономрозвитку).

У цю категорію включені окремі види нафтопродуктів, а також вугілля.