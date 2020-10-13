Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 13 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 13 жовтня 2020, 11:10
 

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,30 - 28,32 гривні;

Євро – 33,35 - 33,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,39 гривні. Євро купують по 33,08 гривні, продають по 33,46 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,29 - 28,34 гривні, євро - 33,21 - 33,29 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 жовтня на рівні 28,25 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 12 жовтня - 33,28 гривні).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс на 13 жовтня: гривня трохи ослабла 12 жовтня 2020, 19:00
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 12 жовтня 2020, 13:54
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара 12 жовтня 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!