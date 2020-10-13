Курс валют на 13 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,30 - 28,32 гривні;
Євро – 33,35 - 33,37 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,19 – 28,39 гривні. Євро купують по 33,08 гривні, продають по 33,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,29 - 28,34 гривні, євро - 33,21 - 33,29 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 жовтня на рівні 28,25 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 12 жовтня - 33,28 гривні).
Економічна правда
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