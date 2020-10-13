Федорів, Чичваркін, експерти з Tesla та Pornhub — про те, як бізнесу боротися за виживання під час кризи

30 жовтня лідери індустрії з усього світу зберуться на безкоштовній онлайн-конференції PM GO 6.0 Join the Fight.

Криза — це складно, особливо в умовах пандемії. Світ відійшов від початкового шоку, але труднощі нікуди не поділися та навіть посилилися. Експерти прогнозують другу хвилю вірусу і загальне погіршення ситуації. Що робити бізнесу?

На конференції PM GO 6.0 Join the Fight (реєстрація вже відкрита на сайті) зберуться підприємці, топменеджери зі сфер ІТ, маркетингу та спорту, які поділяться рецептами виживання в період, що називають "епохою безладу".

Як залишатися на плаву, коли обставини не вселяють оптимізм? Які неочевидні інструменти та рішення допоможуть не тільки зберегти, але й збільшити темпи розвитку та яку стратегію прийняти на найближчі місяці — про це та багато іншого розкажуть:

- Євген Чичваркін, підприємець і інвестор. Засновник "Евросеть", винного магазину Hedonism Wines і ресторану HIDE;

- Сергій Портнов, СEO міжнародного холдингу Parimatch. Трансформував букмекерську компанію в передову технологічну компанію та визнаний міжнародний бренд;

- Андрій Федорів, підприємець, маркетолог, засновник FEDORIV GROUP. Працював з провідними українськими компаніями, серед яких "Моршинська", "Нова Пошта", "Ощадбанк", Rozetka та інші;

- Григорій Бакунов, CTO, VP of Technology в Parimatch Tech. Понад 15 років займався запуском інтернет-проєктів і поширенням інновацій в Yandex, а тепер керує цифровим розвитком в Parimatch;

- Дмитро Швець, засновник ReFace — додатку для перенесення обличчя на відео та гіфки, що посіло перше місце в AppStore, випередивши TikTok, Netflix;



- Василь Старостенко, менеджер із залучення клієнтів в Tesla;

- Іван Ляшенко, CMO в Parimatch;

- Атанас Райков, директор Rakuten Viber в регіоні EMENA;

- Дмитро Колодін, консультант з соцмереж і маркетингу в Pornhub;

- Лука Адорнато, керівник відділу маркетингу футбольного клубу "Ювентус";

і ще десятки лідерів зі світу бізнесу, ІТ та спорту.

Сергій Портнов, СEO міжнародного холдингу Parimatch

Конференція PM GO 6.0 Join the Fight торкнеться всіх можливих аспектів ведення бізнесу та допоможе під новим кутом поглянути на перспективні точки зростання. Про ефективні підходи в роботі під час локдауна також розкажуть експерти з організацій UFC і fnatic.

Захід буде цікавим всім, хто бореться за свою справу і не збирається здаватися, попри хаос, який привнесла пандемія. Цінні знання та досвід для себе винесуть підприємці, топменеджери, маркетологи, розробники та всі, хто хоче адаптуватися до нової реальності.

Участь у PM GO 6.0 Join the Fight безкоштовна за умови попередньої реєстрації на сайті конференції. Початок — о 10:00, 30 жовтня.