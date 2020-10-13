"Нафтогаз" пробурив 6-кілометрову свердловину на Полтавщині

НАК "Нафтогаз України" завершив буріння надглибокої (6 040 м) свердловини №58 на Комишнянському родовищі у Полтавській області.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що на глибині 6040 м отримано значний приплив вуглеводнів – понад 170 тис. кубометрів газу на добу.

Комишнянське родовище є складним за геологічною будовою і визначається глибоким заляганням продуктивних горизонтів. Його запаси сягають близько 8 млрд кубометрів газу. Протягом року НАК "Нафтогаз України" завершила буріння трьох глибоких свердловин на родовищі, останньою з яких є експлуатаційна свердловина №58.

"На глибинах більше 5 тис. м Україна має значний потенціал з видобутку вуглеводнів. Тому ми розглядаємо глибокі горизонти як один із стратегічних напрямів для пошуку нових покладів та нарощення запасів газу. Проте буріння свердловин на значних глибинах пов’язане з підвищеними ризиками: як геолого-технічними, так й економічними", – наголосив директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Олександр Романюк.

Буріння свердловини виконували силами власного бурового підрядника "Укрбургаз" із залучення нового бурового верстату китайського виробництва HongHua, придбаного у 2018 році. Пробурили нову свердловини на 41 добу швидше, ніж планувалося.

Комишнянське родовище перебуває в активній стадії розробки. Наразі вже розпочали буріння ще однієї нової свердловини, в планах на найближчі півроку – ще дві.

Нагадуємо:

Комишнянське газоконденсатне родовище розташоване в Миргородському районі Полтавської області.

Його відкрили у 1984 році та ввели в експлуатацію у 1995 році.

У 2018 році на родовищі провели сейсморозвідувальні 3D дослідження. Наразі нафтосервісна компанія Schlumberger здійснює обробку та інтерпретацію отриманих даних.

На даний час на родовищі експлуатується 11 свердловин, добовий відбір з яких становить біля 1 млн кубометрів газу.