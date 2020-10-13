Українські банки закрили 250 відділень за квартал

Українські банки в липні-вересні 2020 року закрили 251 структурний підрозділ, скоротивши регіональну мережу станом на 1 жовтня до 7,329 тисячі відділень.

Про це йдеться в даних Національного банку.

Найбільше відділень в третьому кварталі закрив державний "Ощадбанк" - 166, скоротивши їхню загальну кількість до 1,931тис. За той же період "Приватбанк" закрив 83 відділення, скоротивши їхню загальну кількість до 1,75 тис.

У той же час за підсумками липня-вересня цього року державний "Укргазбанк" відкрив 21 підрозділ, розширивши свою регіональну мережу до 269 філій, 5 відділень відкрив "А-Банк" (до 235) і по три - "Мегабанк" (до 153) і "Айбокс Банк" (до 42).

Станом на 1 жовтня "Ощадбанк" залишається лідером за кількістю відділень - 1,931 тис, друге місце займає "Приватбанк" - 1,75 тис, третє - "Райффайзен банк Аваль" - 456, четверте - "Укрсиббанк" - 278, п'яте - "Укргазбанк" - 269.

Нагадуємо:

У другому кварталі 2020 року банки скоротили кількість структурних підрозділів на 304.

Тоді найбільше відділень також закрив "Ощадбанк" - 174, "Приватбанк" - 58 і "Райффайзен Банк Аваль" - 23.

Економічна правда