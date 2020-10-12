Фермерам нарахували вже 71,6 мільйонів держпідтримки – Мінекономіки

Станом на 12 жовтня фермерським господарствам нарахували 71,6 млн грн держпідтримки - розподіл коштів Мінекономіки затверджений за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств".

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зокрема, для надання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за 2019 рік - на загальну суму 24 млн грн. Кошти отримають 460 фермерських господарств, які придбали 1 152 одиниці техніки.

Для надання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у ФОПів та юросіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію за 2019 рік - на загальну суму 8,5 млн грн. Кошти отримають 447 фермерських господарств, які придбали 3 368,4 тонн насіння.

Для надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам - за жовтень-листопад 2019 року на загальну суму 12,6 млн грн (225 новостворених фермерських господарств).

"Для надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - іншим фермерським господарствам за жовтень-листопад 2019 року на загальну суму 25,9 млн грн. Кошти отримає 861 фермерське господарство", - йдеться у повідомленні.

"Для нас є важливим, щоб в Україні розвивався малий та середній бізнес на селі. Фермерство на сьогодні отримує від держави преференції та все більше укріплює свої позиції на ринку.

Ми забезпечили фермерам фінансову підтримку за багатьма напрямами. Крім того, фермери не обмежені у користуванні державною підтримкою, документи можна подавати за усіма програмами", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" у 2020 році передбачено 380 млн грн. За бюджетною програмою "Фінансова підтримка на поворотній основі" (безвідсоткові кредити) через Укрдержфонд передбачено 67 млн грн.

Економічна правда