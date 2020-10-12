Зеленський підписав закон, який звільняє переселенців від туристичного збору

Президент Володимир Зеленський пілписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не сплачувати туристичний збір за тимчасове проживання у місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення бази оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які наразі не є об'єктом оподаткування", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента додали, що закон зменшить негативні наслідки збройного конфлікту та тимчасової окупації територій для внутрішньо переміщених осіб.

Економічна правда