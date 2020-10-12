У вересні кількість банків і небанківських установ скоротилась – НБУ

Станом на 30 вересня 2020 року в Україні діє 74 банки та 2080 учасників ринків небанківських фінансових послуг - у вересні кількість діючих банків зменшилася з 75 до 74 через відкликання банківської ліцензії та ухвалення рішення про ліквідацію банку "Аркада".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Водночас кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2084 до 2080 та складається з 196 ризикових (non-life) та 19 лайфових (страхування життя) страховиків, 304 ломбардів, 327 кредитних спілок, 145 (було 144) лізингових компаній, 1025 (було 1031) фінансових компаній, 64 (було 63) страхових брокерів.

"Платіжний ринок складає 36 (було 35) платіжних систем, створених резидентами та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Шість фінансових компаній покинули ринок за власною ініціативою та були виключені з ДРФУ. Водночас зареєстровано нову лізингову компанію – ТОВ "ЛІД ЛІЗИНГ", нового страхового брокера – ТОВ "СБ МОНОМАХ", створено нову внутрішньодержавну платіжну систему – "MONEYCOM", - йдеться у повідомленні.

У вересні до НБУ надійшло 546 запитів від фінансових установ. Найбільша кількість запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців - 402. Кількість запитів щодо кредитних спілок становила 21 та страховиків - 123.

Економічна правда